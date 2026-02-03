Tragedia familiar. Cuatro integrantes de una familia dejaron de existir tras el despiste y caída de una camioneta a un barranco de 150 metros, aproximadamente, en la jurisdicción de la comunidad Luzuni, en el distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina.

El siniestro se produjo la madrugada de este martes cuando la familia, al parecer, luego de participar en una actividad social, se desplazaba en la camioneta con matrícula BAP-767. Por causas aún en investigación, la unidad se despistó y terminó en medio del agua del río.

Los policías de la comisaría de Ananea y el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de Sina, confirmaron que tras esta tragedia dejaron de existir 4 personas, quienes fueron identificados como: Paulino Machaca Huanca, Erasmo Javier Machaca Huanca, Marco Antonio Machaca Zapata Y Janet Zapata Hancco.

El fiscal de turno y los policías de sección especializada de accidentes de tránsito se constituyeron a la zona para realizar el levantamiento de los cadáveres y otras diligencias que permita establecer las causas de la tragedia.

Las autoridades constataron que el siniestrado vehículo estaba en medio del agua. Los pobladores y policías participaron en el rescate de los cuerpos inertes y de la siniestrada unidad. Este hecho causó consternación entre los pobladores de San Antonio de Putina y Sandia.