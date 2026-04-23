Los policías y el fiscal de turno realizan una serie de diligencias para esclarecer las causas de la muerte de un docente, cuyo cuerpo inerte fue hallado a un costado de la carretera Puno-Ácora, a la altura de Chicabutija.

La mañana de este jueves, los pobladores y transportistas alertaron a las autoridades respecto al hallazgo del cadáver de una persona de sexo masculino. Los policías de la comisaría de Platería llegaron al lugar para acordonar la escena.

Los parientes se constituyeron en la zona e identificaron a la víctima como Adrián Tinta Rodríguez, quien era docente de una institución educativa secundaria del centro poblado de Pallalla, causando consternación entre los padres de familia, estudiantes y pobladores.

Sin embargo, causó molestia entre los familiares la demora del fiscal de turno, pues recién pasado el mediodía se realizó el levantamiento del cadáver para posteriormente trasladar a la morgue para la necropsia de ley que permita determinar la causa de la muerte.

De forma preliminar se sabe que el infortunado docente horas antes habría participado en una actividad deportiva. Presumen que cuando retornaba a su domicilio habría sufrido atropello por un vehículo que se dio a la fuga.

Los parientes exigieron a las autoridades realizar una serie de investigaciones para esclarecer las causas de la muerte, ya que no descartan otras hipótesis.