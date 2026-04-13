En medio de un profundo dolor, cientos de pobladores, familiares y amigos acompañaron los restos de tres jóvenes, de entre 19 y 20 años, hasta el cementerio general del distrito de Asillo, provincia de Azángaro, donde dieron el último adiós a las víctimas que dejaron de existir tras un fatal accidente de tránsito.

La tragedia ocurrió el sábado último en la ruta Ayaviri-Orurillo, específicamente en la jurisdicción de la comunidad de Purina, distrito de Tirapata. Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta de placa AET-114 en la que se desplazaban las víctimas se despistó y dio varias vueltas de campana, terminando en un barranco a unos 100 metros de profundidad.

Las autoridades acudieron al lugar del siniestro donde pudieron confirmar el fallecimiento instantáneo de los tres ocupantes debido a la gravedad del impacto. El trágico suceso, registrado apenas un día antes de las elecciones, ha conmocionado a toda la provincia de Azángaro. Los fallecidos son: Ronaldinho Mamani Bellido, Anthony Carta Gonzales y Jean Pierre Luna Mamani.

La tarde de este lunes, cientos de pobladores del distrito de Asillo acompañaron los restos de los tres jóvenes hasta el cementerio general de esta localidad, donde en medio de un profundo dolor y tristeza, se concretó la despedida y sepelio.