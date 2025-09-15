El personal de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) detuvo a tres integrantes de la presunta organización criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas y decomisó paquetes de droga que fueron enviados bajo la modalidad de encomienda camuflada en saco de quinua.

Según el jefe policial, el operativo se realizó el 13 de septiembre en la ciudad de Juliaca.

Durante la intervención, se decomisó 10 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína que eran transportados bajo la modalidad de encomienda, camuflados en saco de quinua. La droga provenía de la región de Huancavelica y tenía como destino final la frontera con Bolivia.

En la acción policial se detuvo a tres personas de nacionalidad peruana, entre ellas al sujeto encargado de recoger la encomienda en un vehículo furgón de la empresa de transportes de carga “Marvisur”.