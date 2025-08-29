Antes del mediodía de este jueves, un grupo de delincuentes, provistos de armas de fuego, perpetraron un nuevo asalto en pleno centro de la ciudad y dejaron con graves heridas a una mujer.

El hecho delictivo se produjo en las inmediaciones de los jirones 7 de junio y Jorge Chávez, en pleno centro de la ciudad de Juliaca, causando zozobra entre los transeúntes y dueños de los establecimientos comerciales.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observó que los ladrones se desplazaban en dos motos lineales. Dos sujetos se bajan de las unidades e interceptaron a balazos a una mujer a quien despojaron una mochila, presuntamente con fuerte cantidad de dinero fruto de la venta de un vehículo (20 mil dólares). Tras el atraco, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

La víctima, identificada como Miriam Milagros P.V. (41) resultó herida a la altura del tórax y quedó tendida en la vereda, por lo que fue auxiliada por otra mujer, quien trasladó a una clínica privada de la ciudad. Los serenos y policías llegaron a la escena, hallando dos casquillos de bala.

Este hecho delictivo causó consternación entre la población, ya que debido a la inacción de las autoridades se incrementó hechos delictivos en las ciudades de Juliaca y San Miguel.