Las cámaras de seguridad captaron cómo un grupo de delincuentes con chalecos de descripción de la Policía Nacional, provistos de armas de largo alcance, intentaron perpetrar un asalto en una vivienda de la urbanización San Julián de Juliaca.

En las imágenes se observa que a las 3:45 de la madrugada de este martes, un grupo de ladrones irrumpieron la zona e interceptaron al propietario del domicilio Yordi Q.C (27) quien llegaba en su vehículo, junto a su pareja, presuntamente luego de participar en una actividad social.

Al parecer, el agraviado se percató de la presencia de los maleantes y rápidamente logró abrir la puerta de su domicilio poniendo a buen recaudo a su pareja dentro del inmueble para luego tratar de huir en la calle.

Los individuos, que llevaban puestos chalecos con descripción de la PNP, lograron interceptar y reducir a la víctima a quien golpearon y exigieron la llave de su vivienda. Al rebuscar entre las pertenencias no lograron ubicar el objeto, por lo que decidieron subir a los vehículos y fugar con rumbo desconocido apuntando con arma de fuego. El agraviado quedó tendido en el piso, boca abajo.

Uno de los vehículos utilizados por los maleantes sería de placa CNF-593, mientras que otras dos unidades están en proceso de identificación. Por las características de los sujetos, los vecinos creen que se trataría de policías en actividad, por ello, exigen una exhaustiva investigación de hecho.