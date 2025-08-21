Nuevamente, la banda de “robacasas” perpetró un asalto en una vivienda de la ciudad de Juliaca, donde encañonaron con arma a un niño de 9 años e hirieron a balazos a un vecino.

Antes de las 21 horas del miércoles, los dueños de la vivienda, ubicada en la avenida Perú, salieron al mercado, quedándose solamente un niño de 9 años. Los ladrones que, al parecer, tenían vigilado el inmueble, aprovecharon el momento para forcejear la puerta e ingresar al inmueble.

En el interior encontraron al menor a quien uno de los delincuentes encañó con arma de fuego. Otros rebuscaron las habitaciones, encontrando un monto de dinero.

Los vecinos se percataron de un extraño movimiento de sujetos desconocidos y divisaron una camioneta estacionada en la vía pública, por lo que empezaron a gritar y tocar silbatos.

Los maleantes raudamente salieron y fugaron en el vehículo estacionado en el frontis de la vivienda. Al momento de la huida, realizaron varios disparos, hiriendo a uno de los vecinos.

El atraco fue registrado por una cámara de seguridad. Presumen que estos delincuentes serían los mismos que semanas atrás asaltaron en una vivienda en la urbanización Los Ángeles, pues la camioneta tenía las mismas características.