Ni las autoridades se salvan de la inseguridad. Un grupo de delincuentes encapuchados y provistos de armas de fuego ingresaron a la vivienda del alcalde del distrito de Coata, provincia de Puno, Lázaro Yanqui Quispe, a quien maniataron y habrían intentado asesinarlo.

El burgomaestre narró que pasadas las 4 de la madrugada de este jueves, los ladrones a bordo de una camioneta llegaron a su domicilio ubicado en el centro poblado de Sucasco donde ingresaron a su habitación y la de sus hijos. “A mi habitación entraron dos sujetos, quienes me golpearon y me maniataron, al igual que a mi pareja. Dónde está la plata, me dijeron”, señaló.

Yanqui Quispe sostuvo que, al encontrar poca cantidad de dinero, los ladrones le dispararon a quemarropa, intentando asesinarlo. “Al parecer, querían matarme, ya que me dispararon a la altura del rostro, pero gracias a Dios no me impactó”, agregó. También entraron a las habitaciones de sus hijos.

TRANSPORTISTA SE ENFRENTÓ

Al percatarse la reacción de los vecinos, los delincuentes fugaron realizando disparos, en cuya circunstancia un valiente transportista a bordo de su vehículo los enfrentó a los ladrones, cerrando el paso de la camioneta de los sospechosos.

Según refieren, los delincuentes se bajaron de la tolva de la camioneta y dispararon a la combi del poblador. Las autoridades hallaron casquillos de bala, parachoque de la camioneta y un equipo de radiocomunicación, que presuntamente fue abandonado por los delincuentes.

Los familiares, tenientes gobernadores y policías llegaron al domicilio del alcalde de Coata con el objeto de participar en las diligencias. La autoridad edil dijo que se llevaron poca cantidad de dinero, pero no precisó la cifra.