La inseguridad ciudadana continúa generando zozobra en la ciudad de Juliaca. Cerca de las 7 de la mañana de este lunes ocurrió un nuevo asalto a mano armada en la urbanización San Adrián, en la salida a Lampa en Juliaca, donde cinco delincuentes armados irrumpieron en una tienda de abarrotes.

Según la información proporcionada por los agraviados, los hampones provistos de armas de fuego ingresaron al inmueble y, bajo amenazas, redujeron y maniataron a la dueña, a una ayudante y dos menores de edad, para neutralizar cualquier intento de defensa. Con total impunidad, los sujetos procedieron a registrar el lugar en busca de objetos de valor.

Durante el atraco, los facinerosos sustrajeron dinero en efectivo producto de las ventas del negocio y préstamo (10 mil soles), varios teléfonos celulares y una computadora portátil (laptop). Consumado el ilícito, los cinco presuntos delincuentes abordaron dos vehículos que los esperaban en las inmediaciones y huyeron con rumbo desconocido.

El personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Román acudió al lugar para verificar los hechos y brindar auxilio a las víctimas. Posteriormente llegaron los policías para realizar las diligencias.

Los vehículos que utilizaron los ladrones fueron fotografiados por un transeúnte, cuyas imágenes fueron proporcionados a las autoridades para continuar con las investigaciones.