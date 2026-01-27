Un grupo de delincuentes provistos de armas de fuego perpetraron asaltos en dos grifos e hirieron al conductor de un vehículo, en el distrito de Umachiri, en la provincia de Melgar.

El hecho delictivo ocurrió en la avenida Arequipa, en la salida a Llalli, cuando unos 4 ladrones encapuchados y armados, a bordo de dos motos lineales, redujeron a los trabajadores y propietarios de los grifos para apoderarse de una fuerte cantidad de dinero y objetos de valor, para luego darse a la fuga.

Pese a los gritos de auxilio de los agraviados y a la activación de la alarma del grifo, no hubo respuesta inmediata de la población, de las juntas vecinales ni del serenazgo municipal.

Uno de los propietarios afectados inició con la persecución en un vehículo particular, impactando a la motocicleta de los delincuentes. Los hampones, para evitar ser atrapados, realizaron disparos e hirieron al conductor de la unidad.

Los asaltantes abandonaron una de las motos lineales, además de diversas pertenencias, entre ellas un teléfono celular, una mochila, un par de zapatillas y un arma de fuego, cuyas evidencias fueron recogidas por los peritos.

Tras la alerta emitida por el subprefecto, el personal de la comisaría de Ayaviri y peritos de criminalística de Juliaca llegaron al lugar para desarrollar las diligencias.