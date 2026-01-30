Un grupo de delincuentes, provistos de armas de fuego de largo alcance, ingresaron a una vivienda y redujeron a la propietaria para apoderarse, al parecer, dinero en efectivo. Al percatarse que un vehículo policial patrullaba por la zona, los hampones salieron raudamente y se enfrentaron a balazos con los agentes.

Este nuevo hecho delictivo ocurrió a las 20 horas, aproximadamente, del jueves en la vivienda ubicada en el jirón Tilali, en la urbanización Santa Rosa de Juliaca, cerca del complejo del mismo nombre.

Los vecinos dijeron que escucharon más de 20 disparos durante el enfrentamiento entre los policías y los delincuentes quienes huyeron en una moderna camioneta. Pese a la persecución, los agentes no lograron atrapar a los ladrones.

Posteriormente, la camioneta utilizada por los delincuentes fue encontrada en las inmediaciones de las avenidas Juliaca y Segunda Circunvalación. Uno de los neumáticos de la unidad estaba desinflado.

Los policías, en la tolva del vehículo, hallaron 6 casquillos calibre 38, dos gorras, sombrero negro y otros objetos, cuyas evidencias fueron recogidas por los peritos para las investigaciones. En el lugar del atraco también hallaron gran cantidad de casquillos.