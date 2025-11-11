No cesa la inseguridad. A plena luz del día, un grupo de delincuentes provistos de armas de fuego perpetraron un asalto en la vivienda de la familia de tesorera del aula de una institución educativa, llevándose fuerte cantidad de dinero.

Este nuevo hecho delictivo ocurrió a las 8 de la mañana, aproximadamente, de este martes en la vivienda ubicada en la urbanización Tasa de la ciudad de Juliaca. Las agraviadas dijeron que los ladrones redujeron a la familia para luego rebuscar todas las habitaciones.

Según la dueña del inmueble, los ladrones se llevaron 5 mil soles, fondo de la promoción de centro educativo, además de los ahorros de la familia que ascendería a 8 mil soles. Los delincuentes, tras el asalto, fugaron en una camioneta, realizando varios disparos al aire.

Los serenos de la municipalidad llegaron rápidamente, quienes realizaron patrullaje por la zona sin resultado positivo. En la escena, el personal especializado de la Policía Nacional, halló varios casquillos de bala, cuyas evidencias fueron recogidas para las investigaciones.