Un violento asalto ocurrido la noche de este jueves en la urbanización Tarapachi, en Juliaca, dejó como saldo la muerte del propietario de una vivienda, quien fue atacado por un grupo de delincuentes encapuchados que ingresó a su domicilio con el objetivo de robar un vehículo moderno.

De acuerdo con la información disponible, la víctima, Henry C. A. (37), y su pareja acababan de ingresar a su casa cuando fueron sorprendidos por los sujetos, quienes portaban armas de fuego y objetos punzocortantes. Ambos fueron reducidos y llevados por la fuerza a las habitaciones del segundo piso, donde fueron maniatados mientras los delincuentes registraban todos los ambientes.

Durante el asalto, que se habría prolongado cerca de una hora sin que los vecinos advirtieran lo ocurrido, el dueño de la vivienda intentó resistirse y fue atacado con un arma punzocortante, lo que le causó la muerte. Los asaltantes se llevaron una camioneta Jeep de color amarillo, de placa CFP-284, además de teléfonos celulares, y antes de huir realizaron disparos al aire.

La pareja de la víctima logró liberarse y pidió auxilio a una unidad de serenazgo en la avenida Circunvalación. Posteriormente, personal policial, peritos de criminalística y el fiscal de turno realizaron las diligencias correspondientes. Más tarde, el vehículo robado fue ubicado abandonado en una trocha, en jurisdicción del distrito de Caracoto, mientras las investigaciones continúan.