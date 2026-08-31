Un grupo de delincuentes fuertemente armados desató el terror en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, tras asaltar un establecimiento dedicado al acopio de oro.

Según un video grabado por un poblador, los hampones, quienes llevaban los rostros cubiertos y portaban fusiles de largo alcance, actuaron de forma coordinada dividiéndose entre quienes irrumpieron en el local y quienes vigilaron los exteriores.

Para intimidar a los vecinos y evitar la intervención de terceros, los asaltantes efectuaron múltiples disparos al aire y atentaron contra un vehículo estacionado en la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los criminales se habrían apropiado de material aurífero. Aunque las autoridades aún no emitieron una información oficial al respecto.

Posteriormente los pobladores hallaron el vehículo presuntamente utilizado por los ladrones que ardía en llamas. Existen dos hipótesis: el vehículo fue incendiado por los mismos maleantes para borrar evidencias y otros refieren que los moradores prendieron fuego a la unidad.

Los policías en la escena hallaron casquillos de bala y una camioneta con orificios provocados por proyectil de arma de fuego. Las autoridades recogieron las evidencias.