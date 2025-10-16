En una noche, la banda de “robacasas” perpetró robos en 4 viviendas en los distritos de Juliaca y San Miguel, causando preocupación entre los pobladores de ambas localidades.

La cantante Kayle Huaquisto, en la puerta de la comisaría de San Miguel, denunció que un grupo de delincuentes ingresaron a la vivienda de sus padres ubicada en la segunda Circunvalación, frente al mercado Metropolitano.

“Han ingresado a la casa de mis padres, a las 8.30 llegó mi hermano y encontró toda la casa en desorden y con luces encendidas. Los delincuentes se llevaron más de 22 mil soles cuyo dinero es fruto de un préstamo de un banco”, señaló. Agregó que también se llevaron otros objetos de valor como laptop, ropas y otros.

OTROS ROBOS

Al parecer, la misma banda, utilizando una camioneta, perpetró otro asalto en una casa ubicada en la urbanización Los Olivos de Juliaca. Cuatro maleantes forzaron las chapas e ingresaron a la vivienda para sustraer objetos de valor.

El propietario no estaba en el inmueble. Uno de los vecinos se percató del hecho y alertó a los moradores, quienes salieron provistos de piedras y otros objetos, arrojaron a la camioneta de los delincuentes, rompiendo uno de los vidrios delanteros. Los ladrones realizaron disparos y huyeron con rumbo desconocido.

El tercer hecho delictivo ocurrió en la vivienda ubicada en la avenida Aviación con Andrés Avelino Cáceres. El cuarto atraco se produjo en la salida a Lampa donde los “robacasas” aprovecharon que los propietarios habían salido a un compromiso para ingresar a la inmueble con el objeto de llevarse objetos de valor y dinero en efectivo. Las autoridades realizan una serie de diligencias.