Un grupo de delincuentes perpetraron un nuevo asalto y robo en una vivienda ubicada a pocos metros de la comisaría del distrito de San Miguel, provincia de San Román. Los ladrones previamente envenenaron al perro del vecino.

Según los testigos, tres sujetos provistos de armas de fuego, ingresaron a la vivienda violentando la chapa de la puerta principal, mientras que el otro ladrón esperaba en el vehículo con el motor encendido, listo para emprender la fuga.

Dentro del inmueble, los delincuentes maniataron a la propietaria y rebuscaron en todas las habitaciones, encontrando una fuerte cantidad de dinero para luego huir rumbo desconocido.

El dueño llegó a su vivienda encontrando a su pareja en shock, por lo que se dirigió rápidamente a la comisaría ubicada a pocos metros de su casa, sin embargo, los efectivos policiales no habrían tomado el interés, causando airadas protestas del agraviado.

Ante la insistencia, los policías llegaron al lugar y desarrollaron las diligencias, mientras que los vecinos se mostraron indignados, ya que los delincuentes cometen sus fechorías hasta en cercanías de la comisaría.