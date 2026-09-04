La Policía Nacional nuevamente en el “ojo de la tormenta”. Una joven denunció haber sufrido “arranche” de dinero por parte de efectivos policiales tras realizar una transacción en una casa de cambios en la ciudad de Juliaca.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del miércoles en la intersección de los jirones San Martín y Mariano Núñez, donde la agraviada fue abordada por tres agentes de la comisaría sectorial a bordo de patrullero KR-2703 bajo el pretexto de una verificación de identidad. Al percatarse de que la mujer transportaba dinero, según la denunciante, los ahorros de su familia y un préstamo destinado a la compra de un vehículo, los uniformados procedieron a extorsionarla.

Bajo la amenaza de ser derivada a la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, la víctima fue obligada a subir a un patrullero. Durante el recorrido, los agentes le arrebataron una suma de dinero. Posteriormente, la joven fue abandonada en la salida hacia Arequipa, donde presuntamente una motocicleta la interceptó una cuadra más adelante para sustraerle el efectivo que le quedaba.

Acompañada de su hermana, la afectada se apersonó a las afueras de la comisaría central para denunciar e iniciar las acciones legales contra los implicados. Tras las primeras diligencias y la revisión del caso, se logró identificar la unidad vehicular utilizada durante el ilícito, así como la intervención de uno de los agentes involucrados, mientras que otros dos policías implicados no se presentaron a sus labores y permanecen no ubicados.

La víctima y sus familiares exigen a las autoridades y al mando policial una investigación rigurosa y transparente para dar con el paradero de los agentes prófugos y esclarecer el hecho.

El caso ha generado indignación en la población, sumándose a una lista de denuncias por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad en la región. La Fiscalía Anticorrupción de Puno realiza las diligencias. El monto de dinero sería 60 mil dólares.