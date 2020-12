El ciudadano Jaime Gonzáles Chambi y un grupo de etnocaceristas protestaron en la plaza de Armas de Juliaca, denunciando a la congresista Yéssica Apaza (UPP) de manipular candidaturas al Congreso de la República por la región de Puno.

Refirió que él era precandidato al Parlamento, pero no designan un número fijo. “Primero me dan 01, luego 03 y 06, no existe seriedad, por eso estoy dando un paso al costado, ya no seré candidato”, indicó.

Sostuvo que la referida parlamentaria prefiere colocar como candidato a su hermano Saúl Apaza. Además dijo que Yéssica Apaza es candidata al Parlamento Andino.