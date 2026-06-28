Los policías del Área de Investigación Criminal Puno lograron la intervención y detención en flagrancia de tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Gatilleros de Paucarcolla”, quienes se encontraban inmersos en la presunta comisión de los delitos de robo agravado, tentativa de homicidio y peligro común por fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

El hecho ocurrió en la jurisdicción del distrito de Paucarcolla, cuando el personal policial, en coordinación con el agraviado J. C.C.H. (48), logró ubicar mediante sistema de GPS un equipo celular que le fue sustraído momentos antes.

Luego fueron detenidos las personas de iniciales: A.Q.N. (19), B.B.Q.O.(20) y B. M.H. R.(18), quienes habrían cometido dos robos con arma de fuego en la carretera Puno–Juliaca.

En el primer hecho, el agraviado J.C.C.H., fue víctima del robo de su teléfono celular y 300 soles, luego de que los presuntos delincuentes realizaran un disparo que destruyó la luna de su vehículo; en el segundo hecho, cometido minutos después al agraviado S.J. C. C. (40), el mismo que fue despojado de su vehículo Hyundai Grand I-10, teléfono celular y 1,300 soles, tras ser atacado con arma de fuego.

Gracias al Plan Cerco y oportuna acción policial, se logró recuperar el vehículo de placa Hyundai Grand I-10 y se incautó el vehículo Toyota Yaris de placa X2S-229, presuntamente utilizado en los ilícitos. Asimismo, se incautó un arma de fuego tipo revólver, marca Taurus, calibre 38 SPL, equipos celulares y dinero en efectivo.