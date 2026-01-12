Los policías de las diferentes unidades especializadas de la ciudad de Juliaca intervinieron una vivienda en la urbanización Néstor Cáceres Velásquez donde encontraron arsenal de armas de fuego, herramientas, carros con placas clonadas y otros.

En el operativo participaron los agentes de las unidades del Área de Investigación Criminal, Antidrogas, Inteligencia y otros, además de la fiscal de turno. En el interior de la vivienda, por varias horas, realizaron la diligencia.

El general PNP Jorge Guardia Riveros, jefe de la región policial de Puno, informó que en el predio hallaron tres armas de largo alcance, una pistola, municiones, pata de cabra, celulares y otros objetos. El oficial agregó que en la vivienda encontraron dos vehículos con placas clonadas.

Asimismo, en el inmueble hallaron 78 paquetes tipo rectangular, que al ser sometido a la prueba de campo habría salido negativo para estupefacientes. También informó que una persona, quien sería parte de la banda criminal, fue detenida con el objeto de continuar con las investigaciones y deslindar su responsabilidad.

La propietaria del inmueble habría señalado que la vivienda habría sido alquilada por uno de sus hijos a terceras personas. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los demás integrantes de la presunta banda criminal.