El personal del Área de Investigación Criminal y de Inteligencia de Lima detuvo a 7 presuntos integrantes de una banda criminal denominada “Los Irrecuperables de San Román”, quienes se dedicarían a cometer robos en viviendas de las diversas ciudades del sur del país, como: Juliaca, Arequipa y otros.

El general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, jefe de la región policial de Puno, informó que la detención ocurrió en un hospedaje y cochera de la urbanización Praderas del Inca de la ciudad de Juliaca. Los detenidos son: Rusbel I.C (24), Diego R.Q (27), Nilton A.T (28), Juan Carlos P.A (27), Denis A.T (27), Antonio Cc.V (22) y Esmeralda M.H (25). Dos de ellos tendrían antecedentes.

Durante el operativo, los agentes incautaron dos autos y un mototaxi que presuntamente eran utilizados para perpetrar hechos delictivos, además de una pistola abastecida y herramientas como pata de cabra, desarmadores y radiocomunicaciones.

Según los policías, se recuperó objetos que fueron robados recientemente de una vivienda de Praderas del Inca como: 5 televisores, prendas personales, scooter eléctrico y dinero en efectivo. Los enseres fueron reconocidos por el agraviado.

Los policías de sección especializada y el fiscal de turno desarrollan una serie de diligencias con el objeto de determinar la responsabilidad de cada uno de ellos.