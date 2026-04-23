La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno desarrolla diligencias de allanamiento e incautación en diversas oficinas de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Puno, en el marco de una investigación por la presunta existencia de una red de corrupción vinculada al manejo irregular de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.

Como resultado del operativo, seis trabajadores de la comuna provincial fueron detenidos por su presunta participación en los hechos investigados.

Las diligencias comprendieron el allanamiento de la Subgerencia de Registro de Transportes, el área de Asesoría Legal de la Gerencia de Transportes, la oficina de Registro de Papeletas y la oficina de Liberación Vehicular, donde se incautó documentación relevante para el desarrollo de la investigación.

La investigación está a cargo del fiscal provincial Arturo Zirena Asencio y se sustenta en información proporcionada por la División Contra la Corrupción de la Policía Nacional, la cual advierte sobre posibles actos ilícitos cometidos por funcionarios y/o servidores públicos durante el proceso de ejecución de papeletas remitidas por la Policía Nacional.

De acuerdo con las diligencias realizadas, los investigados habrían aprovechado sus funciones para solicitar y/o recibir pagos indebidos como dinero u otras ventajas económicas por parte de conductores infractores, con la finalidad de favorecerlos en la aplicación de sanciones o evitar su ejecución.

Estos hechos estarían relacionados con infracciones tipificadas como M1, M2 y M3, consideradas faltas graves al Reglamento Nacional de Tránsito, tanto en vehículos mayores como menores.

Asimismo, se ha identificado que estas presuntas actividades ilícitas no solo involucrarían a funcionarios municipales, sino también a particulares e incluso a algunos efectivos policiales, quienes habrían cumplido roles específicos dentro de esta estructura.