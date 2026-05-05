El titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno ordenó 36 meses de prisión preventiva contra seis personas investigadas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a anular o alterar papeletas de infracción y facilitar la liberación irregular de vehículos internados en depósitos.

Según la investigación del Ministerio Público, esta presunta red estaría conformada por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno, quienes habrían coordinado con tramitadores y efectivos policiales para la comisión de diversos delitos, entre ellos cohecho pasivo propio, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y tráfico de influencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, la red delictiva permitía que conductores que cometían infracciones, como manejar en estado de ebriedad, pudieran obtener la nulidad de sus papeletas tras el pago de dádivas a funcionarios involucrados, y así evitar que estas papeletas sean registradas en el sistema.

El requerimiento fiscal señala que la presunta organización estaría integrada por 15 personas. No obstante, la audiencia de prisión preventiva se realizó respecto de seis investigados, quienes fueron detenidos en mérito a una detención preliminar dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno.

Tras evaluar los argumentos presentados por las partes durante la audiencia, el magistrado concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos investigados. Asimismo, consideró la existencia de peligro de fuga, la gravedad de los delitos y que la prognosis de la pena superaría los 15 años de privación de libertad.

En consecuencia, se dictó prisión preventiva contra: Willy Wilson Cáceres Pauro (subgerente de Registro y Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno); Franz Henry Quispe Ticona (apoyo administrativo en Asesoría Legal);

Jesús Virgilio Maquera Arrazola (trabajador administrativo en la oficina de Liberación Vehicular); Lourdes Zellydeth Pacco Yupanqui (secretaria); Mario Flores Condemayta (tramitador) y José Rolando Vilca Rivas (efectivo policial encargado del área de recepción de papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito de la PNP).

En tanto, la audiencia de prisión preventiva en contra de los funcionarios procesados que se encuentra en libertad, entre ellas el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, será programada, informaron desde la Corte Superior de Justicia de Puno.