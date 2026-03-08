El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra Elvis Brayan Vélez Santy y Boni Gasmin Oscco Garnica, investigados por el presunto delito de lesiones graves contra integrante del grupo familiar en agravio de una menor de 11 años.

La medida fue adoptada tras una audiencia en la que el Ministerio Público expuso los elementos de convicción relacionados con las presuntas agresiones ocurridas el 25 de febrero de 2026 en un domicilio ubicado en el sector de Salcedo, en Puno.

Presuntas agresiones contra la menor

Durante la audiencia, el fiscal del caso indicó que la menor, identificada con las iniciales S.G.K.O.G., habría sido víctima de agresiones físicas graves por parte de su padrastro.

Según su testimonio, Elvis Brayan Vélez Santy le habría provocado quemaduras en ambas palmas de las manos y en los glúteos utilizando un objeto caliente, además de golpearla con un palo y un chicote, presuntamente delante de su abuela paterna.

La menor también relató que, pese al dolor causado por las lesiones, habría sido obligada a continuar realizando labores domésticas.

Auxilio de vecinos y traslado al hospital

De acuerdo con la investigación fiscal, al día siguiente de los hechos la niña acudió a la vivienda de una vecina para pedir ayuda, debido al dolor que presentaba y a la falta de alimentos.

Los vecinos advirtieron las lesiones y alertaron a las autoridades, lo que permitió su traslado de emergencia al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, donde recibió atención médica.

Investigación también alcanza a la madre

En la investigación también se señala la presunta participación de la madre de la menor, Boni Gasmin Oscco Garnica, quien habría tenido conocimiento de las agresiones y no las habría impedido, pese a su deber de protección.

El Ministerio Público sostiene que la menor habría sufrido agresiones de manera reiterada.

Tras evaluar los argumentos de las partes y los presupuestos legales para la imposición de la medida coercitiva, el juzgado dispuso nueve meses de prisión preventiva contra ambos investigados mientras continúan las diligencias.

En el caso de Elvis Brayan Vélez Santy, se ordenó su inmediata ubicación y captura para que cumpla la medida impuesta.

Respecto a Boni Gasmin Oscco Garnica, la magistrada dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).