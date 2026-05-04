El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno emitió un fallo condenatorio de cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, contra Pedro Martín Fernando Toledo Calero, inspector de trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) – Intendencia Regional de Puno, como autor del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función pública.

El pronunciamiento fue emitido por la jueza María Candelaria Morales Segura, en el marco de un proceso de terminación anticipada, mecanismo que permite la conclusión del proceso penal cuando el imputado reconoce los cargos, bajo control de legalidad del órgano jurisdiccional, conforme al Código Procesal Penal.

De acuerdo con los hechos acreditados, el sentenciado, en su condición de inspector laboral, solicitó dinero a representantes de la empresa CETRAMINP S.A.C., a cambio de evitar la imposición de una sanción administrativa derivada de una inspección realizada en abril de 2026.

Según la investigación, el funcionario requirió inicialmente la suma de S/6.000, monto que posteriormente fue reducido a S/5.000, en el marco de coordinaciones sostenidas con personal de la empresa.

Como parte del fallo, el juzgado dispuso el pago de S/ 4 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. Asimismo, se estableció un periodo de prueba de tres años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, y se impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el plazo de cinco años.