El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva de 6 meses en contra del conductor de un vehículo, Luis David Fernández Lima, quien es investigado por arrollar a tres integrantes de una familia, causando la muerte de un menor de 8 años de edad.

Este hecho que causó indignación de la población, ocurrió el lunes 29 de diciembre en la avenida Julio C. Tello y el jirón José María Arguedas de la ciudad de Juliaca, en circunstancias que el vehículo de placa AAV-011, conducido por Fernández Lima, embistió a la motocicleta conducido por Óscar Aquino Vilca quien llevaba a sus hijos de 8 y 3 años de edad.

El menor de nombre Ender A.A (08) murió luego de ser arrastrado por varias cuadras por el vehículo, cuyo hecho causó indignación entre la población de Juliaca. Mientras su padre, Óscar Aquino Vilca, y el menor de 3 años resultaron heridos por lo que fueron llevados al hospital.

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que el conductor, al momento de los hechos, estaba bajo efectos del alcohol, además de presentar otros elementos que fueron valorados por el juez, César Augusto Pineda. El chofer será recluido en el penal por el lapso de 6 meses, mientras duren las investigaciones por el delito de homicidio simple y fuga.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en los exteriores del Ministerio Público, un grupo de familiares y vecinos de las víctimas del accidente, protagonizaron plantón, exigiendo drástica sanción para el irresponsable conductor.