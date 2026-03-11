El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra el ciudadano extranjero Justo Wilson S. Q (43), investigado por la presunta comisión del delito de contrabando agravado, en agravio del Estado.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, los hechos se registraron el 7 de marzo, cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con personal de Aduanas, intervinieron un vehículo con placa de rodaje boliviana en la vía Desaguadero – Puno, cuya unidad era conducida por el imputado.

Durante la intervención, el investigado señaló que no contaba con la documentación que acredite la procedencia de la mercancía transportada. Tras la verificación correspondiente, las autoridades hallaron gran cantidad de cajetillas de cigarrillos, prendas de ropa interior y otros productos, cuyo valor comercial superaría los 7 millones 800 mil soles.

El investigado, en la audiencia, refirió que fue sorprendido por dos sujetos que pidieron trasladar la mercadería desde Bolivia a Lima, alegando que tenían la documentación.

Luego de escuchar los argumentos del fiscal y de la defensa técnica del imputado, el magistrado concluyó que existen fundados y elementos de convicción que vinculan al investigado con la presunta comisión del delito.

Asimismo, consideró que la pena prevista para este ilícito supera los ocho años de privación de libertad, además de advertirse el peligro de fuga, por lo que dispuso la medida de prisión preventiva por el lapso de 9 meses mientras continúan las investigaciones.