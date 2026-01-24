Por: Feliciano Gutiérrez

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro dictó 9 meses de prisión preventiva contra Pilar Zunilda Huarachi Coila, Magaly Kattia Huarachi Coila y Guisela Hancco Puma, investigadas por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en agravio de Alan Kenyo G.Q., Emiliano R.H y Helman Manuel Q.L.

Según la fiscalía, los hechos ocurrieron el 19 de enero del 2026, en horas de la noche, durante la fiesta patronal en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro . Las acusadas, aprovechando la aglomeración y el estado de ebriedad de los agraviados, despojaron equipos celulares.

Durante la audiencia, se conoció que las imputadas habrían actuado de manera concertada en la sustracción ilícita de los bienes. Asimismo, se consideró que, tras la denuncia y el rastreo por GPS de uno de los equipos, el personal policial logró intervenir a las investigadas, encontrando 11 teléfonos celulares durante el registro personal.

El órgano jurisdiccional también tomó en cuenta que los agraviados reconocieron los equipos recuperados como de su propiedad, lo que permitió al magistrado concluir que concurren los presupuestos legales exigidos para la medida coercitiva, disponiendo el internamiento de las imputadas al Establecimiento Penitenciario de Lampa, mientras continúan las investigaciones respectivas.