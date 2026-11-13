El juez de Investigación Preparatoria de Desaguadero dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres ciudadanos bolivianos y un peruano, investigados por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, tras la incautación de un importante cargamento de sustancias ilícitas en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito.

Los investigados fueron identificados como: José Mamani, Efraín Cerda, Wilson Paredes y Sonia Prado. Según la investigación fiscal, los implicados formarían parte de una presunta organización delictiva liderada por un ciudadano colombiano, que habría planificado trasladar aproximadamente mil kilos de droga hacia Puno, para posteriormente enviarla a Bolivia.

De acuerdo con las diligencias, durante octubre de 2026 los investigados habrían realizado coordinaciones para concretar el traslado de las sustancias ilícitas. En ese contexto, el 31 de octubre, efectivos policiales intervinieron un almacén rústico ubicado en el distrito de Desaguadero, donde se encontraban los cuatro imputados.

Durante la intervención, las autoridades hallaron un total de 920 kilos de marihuana y 3,2 kilos de clorhidrato de cocaína, sustancias que fueron incautadas como parte de las investigaciones.

Tras evaluar los argumentos expuestos por las partes en audiencia, el magistrado consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los investigados con los hechos materia de investigación.

Asimismo, tomó en cuenta la elevada pena que podrían afrontar, superior a los 13 años de prisión, y la existencia de peligro de fuga, por lo que dispuso su internamiento en un establecimiento penitenciario durante el plazo de nueve meses, mientras continúan las investigaciones.