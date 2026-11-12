El personal policial de la Comisaría PNP Desaguadero, provincia de Chucuito, realizó una intervención que permitió detectar una encomienda que contenía una máquina estampadora, en cuyo interior se encontraban 42 paquetes de presunta Cannabis sativa (marihuana).

Asimismo, como resultado de la intervención, se detuvo a una persona de sexo femenino, de 29 años, por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.

Las diligencias de deslacrado, extracción, verificación e identificación preliminar se realizaron en las instalaciones de la SECINCRI PNP Ilave, con participación del representante del Ministerio Público. Durante el pesaje, los paquetes arrojaron un peso bruto total de sesenta y cuatro kilogramos con ochenta y siete gramos (64.087 kg).

La sustancia fue sometida al reactivo químico QuickChek, obteniendo una coloración azul violácea, resultado presuntivo positivo para Cannabis sativa (marihuana). Posteriormente, por disposición fiscal, se procedió al comiso, incautación y lacrado de los cuarenta y dos (42) paquetes para las investigaciones correspondientes.