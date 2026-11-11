La Sala Penal de Apelaciones de San Román confirmó la prisión preventiva dictada por nueve meses para los agentes policiales Jhon Bernal, Giancarlo Bobadilla y Micheel Calisaya, integrantes del Grupo Terna, así como por el civil Cristian Mamani, quienes son investigados por el presunto delito de robo agravado en agravio de un ciudadano.

Los imputados habían requerido que se revoque la prisión preventiva y se disponga su excarcelación, el cual fue dictado en primera instancia.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido la tarde del pasado 3 de octubre, cuando los investigados llegaron al domicilio del agraviado, ubicado en la urbanización Santa Adriana de Juliaca, a bordo de dos vehículos y vestidos con prendas y chalecos policiales. Presuntamente, habrían simulado una intervención policial sin contar con orden judicial ni autorización para ingresar al inmueble.

La investigación señala que, en una habitación del tercer piso, los presuntos implicados habrían sustraído 10 mil soles en efectivo. Los gritos de auxilio y el llanto de los menores alertaron a los vecinos, quienes rodearon el inmueble e impidieron que los investigados se retiraran, reteniéndolos hasta la llegada de las autoridades. Durante las diligencias se hallaron armas de fuego y otros objetos que, según las pesquisas, habrían sido utilizados en el hecho.

Tras escuchar los argumentos de las partes en audiencia de apelación, los jueces superiores Hernán Layme Yépez, Roger Istaña Ponce y Edson Jaúregui Mercado, integrantes de la Sala Penal, declararon infundados los requerimientos presentados por los procesados y confirmaron la prisión preventiva.