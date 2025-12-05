Tras un arduo trabajo que se prolongó hasta la madrugada; los bomberos, policías, serenos y el fiscal rescataron 10 cuerpos inertes totalmente carbonizados e irreconocibles, en su mayoría estudiantes del Pedagógico, tras un incendio ocurrido en un inmueble de la capital de la provincia de Huancané.

La tarde del jueves ocurrió el dantesco incendio en el predio de segundo nivel ubicado en el jirón Lima, donde funcionaba restobar y kakaoke. El fuego se habría originado por la fuga de gas en el primer piso del inmueble de material de adobe, calamina y maderas.

Luego de controlar la emergencia, en un primer momento pensaron que los daños únicamente serían materiales, sin embargo, entre los escombros hallaron los cuerpos inertes totalmente carbonizados. Se conoció que un grupo de estudiantes del Pedagógico estuvieron celebrando un cumpleaños en un ambiente cerrado de segundo nivel, quienes quedaron atrapados por las llamas.

La diligencia de levantamiento de los cuerpos se cumplió en medio de dramáticas escenas de dolor de los familiares. Las autoridades informaron que 2 cuerpos fueron hallados en el primer nivel y 8 restantes en el segundo piso.

Los cadáveres carbonizados fueron trasladados e internados en la morgue del hospital “Lucio Aldazábal Pauca” de Huancané, donde se realizará la identificación de los cuerpos con participación de los peritos forenses.

Asimismo, desde el nosocomio informaron que atendieron a tres personas por presentar quemaduras y por inhalación de gases tóxicos.

El alcalde de Huancané, Valerio Tapia, refirió que este establecimiento no contaba con licencia, por lo que hasta en dos ocasiones se hizo la notificación para que presenten la documentación respecto a un restaurante. Pero, dijo que desconocían sobre el funcionamiento de un karaoke en el segundo piso.