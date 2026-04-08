La tarde de este martes, un fatal accidente de tránsito conmocionó al distrito de Asillo, en la provincia de Azángaro. El siniestro ocurrió en la vía Interoceánica, cerca del desvío hacia la comunidad de Accopata, donde colisionaron frontalmente una motocicleta de color rojo y un automóvil particular de color plomo.

Debido a la gravedad del impacto, el conductor de la unidad menor, identificado como el docente Juan Manuel Ríos Bustinza, perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

​La víctima se desempeñaba como docente en la IEP N.° 72015 de Accopata y, según los primeros reportes, se dirigía a sus labores o retornaba de ellas al momento de la tragedia.

Trascendió de manera preliminar que en el auto involucrado también viajaban otros docentes, quienes resultaron afectados por el fuerte choque. Las autoridades correspondientes ya iniciaron las diligencias de ley para determinar las causas exactas de este lamentable suceso que hoy enluta a la comunidad educativa de la región.

OTRO MUERTO

Otro hecho similar ocurrió a la altura del desvío hacia el distrito de Capachica, en la vía Juliaca-Puno, donde un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida tras ser atropellado por un camión que se dirigía hacia la ciudad lacustre.

El fuerte impacto provocó el deceso instantáneo del peatón, cuyo cuerpo quedó tendido en el pavimento mientras las autoridades policiales y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cadáver y la identificación de la víctima.