Un escolar resultó herido tras sufrir un asalto a mano armada en las inmediaciones del jirón Huancayo, en la ciudad de Juliaca. Agentes del serenazgo municipal acudieron al lugar de los hechos tras recibir una alerta, encontrando al menor con el uniforme escolar puesto y acompañado de un compañero.

Debido a las lesiones visibles que presentaba en el rostro, producto de una agresión física por parte de los delincuentes, fue trasladado de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano de esta ciudad.

Según el testimonio de la víctima, fue interceptado por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta lineal de color rojo. El delincuente no dudó en amenazar al estudiante con un arma de fuego para despojarlo rápidamente de sus pertenencias, provocando momentos de intensa tensión y temor entre los menores que transitaban por la zona a esa hora del día.

Este violento asalto se suma a otro hecho delictivo de similares características ocurrido con pocas horas de diferencia en la urbanización Jorge Chávez, también en Juliaca. En esa ocasión, dos sujetos en motocicleta intentaron robarle el teléfono celular y dinero en efectivo a un menor de iniciales D.S.T.D., de tan solo 12 años de edad. Al percatarse de las intenciones de los ladrones, la víctima pidió auxilio a gritos, alertando de inmediato a las personas que se encontraban cerca.

Ante el llamado de auxilio, los vecinos de la urbanización reaccionaron rápidamente y lograron retener a uno de los presuntos delincuentes, identificado como Richard P.C., de 22 años, mientras que su cómplice logró darse a la fuga con rumbo desconocido. Estos consecutivos ataques contra menores de edad han alertado a la población de Juliaca, que exige un mayor patrullaje y medidas de seguridad drásticas a las autoridades locales.