Trágico accidente. Dos personas dejaron de existir tras el despiste de una moto lineal en la carretera Azángaro-Muñani.

El personal policial de la comisaría sectorial de Azángaro, tras tener conocimiento del accidente, llegaron al kilómetro 17+500 de la referida ruta dónde ocurrió la desgracia.

En el lugar de los hechos, los agentes constataron que efectivamente se había suscitado el despiste de la motocicleta de placa de rodaje 4379-HZ, con subsecuente muerte dos personas que se encontraban a bordo del vehículo menor.

Las víctimas fueron identificadas como: Elvis Roly Masco Mamani (21) y Claudia Nery Laura Canaza (22). El accidente habría ocurrido alrededor de las 17:10 horas. Las causas del siniestro aún se encuentran en investigación.

El representante del Ministerio Público, David Cáceres Chambi, dispuso el levantamiento de los cadáveres, así como su traslado e internamiento en la Morgue Central del Instituto de Medicina Legal de Juliaca para las diligencias.

Asimismo, la unidad menor fue puesta a disposición de la Sección de Tránsito de la Comisaría Sectorial de Azángaro para las pericias e investigaciones de ley.