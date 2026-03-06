Por: Feliciano Gutiérrez

A plena luz del día, sujetos armados acribillaron a dos jóvenes en la plaza Zarumilla, en el frontis del Ministerio Público, Poder Judicial y el Cuartel de la ciudad de Juliaca.

Este hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes cuando dos jóvenes fueron baleados a quemarropa en una de las bancas de la referida plaza.

Según testigos, los asesinos habrían llegado en un carro blanco quienes, luego de disparar, fugaron en la misma unidad. Uno de los jóvenes dejó de existir en el lugar y el otro fue trasladado hasta el hospital Carlos Monge Medrano donde dejó de existir

Los policías de sección especializada y el fiscal Raúl Quilla Faijo llegaron al lugar y realizaron las diligencias del levantamiento del cadáver para posteriormente internar en la morgue del Instituto de Medicina Legal. Uno de los cuerpos fue hallado en la escena.

Los fallecidos fueron identificados como: Grimaldo Ancco Chambi y Nilton Vera Chulluncuy. Este último dejó de existir en el nosocomio.

Posteriormente, los policías intervinieron un vehículo y detuvieron a dos sujetos sospechosos del doble crimen.