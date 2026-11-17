Un nuevo accidente laboral causó el fallecimiento de dos trabajadores en la zona de Santa María, en el poblado minero La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Las víctimas identificadas como Eduardo Vilca Castillo y Ever Silva Mamani Hancco, perdieron la vida de forma instantánea tras ser sorprendidos por el desprendimiento de un planchón de rocas mientras realizaban labores de mantenimiento en el interior de una galería subterránea.

Tras el suceso, los policías y en presencia del fiscal de turno de la Fiscalía Mixta Provincial de Ananea procedieron con el rescate de los cuerpos para posteriormente trasladarlos hacia la morgue para la necropsia de ley.

Este accidente laboral vuelve a poner en evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan diariamente los mineros en la zona, donde los colapsos por caída de material rocoso continúan cobrando vidas humanas.

Este trágico suceso deja un profundo dolor en dos familias que despiden a sus seres queridos, quienes salieron de sus hogares hacia las zonas de explotación para cumplir con sus jornadas laborales y no volvieron.