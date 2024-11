Un nuevo escándalo dentro de la Policía Nacional. Dos suboficiales PNP, acusados de pedir dinero a un pasajero, fueron retenidos por integrantes de las rondas campesinas del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.

Los agentes Rober H.Ch y Juvenal C.D., quienes laboran en la Policía de Carreteras, en el puente Llocllamayo, intervinieron a un vehículo de pasajeros. Uno de los ocupantes de la unidad llevaba dinero en efectivo 5 mil en su morral y 2 mil en su billetera, por lo que los agentes habrían amenazado con detenerlo por lavado de activos.

El agraviado admitió que entregó mil 500 soles a los agentes para que no puedan detenerlo. “Solamente quería dar mil soles, pero no me aceptaron”, agregó. Cuando ya se retiraba contó lo ocurrido al chofer del vehículo, quien sugirió comunicar el hecho a los integrantes de las rondas campesinas.

Los ronderos, al enterarse del caso, inmediatamente buscaron y ubicaron al patrullero de la Policía de Carreteras, cuyos ocupantes fueron reconocidos por el agraviado, por ello, los dos agentes fueron llevados hasta la plaza principal del distrito de San Gabán.

Los acusados, en un primer momento negaron haber solicitado el dinero, pero al final habrían aceptado y devolvieron el dinero. Pese a ello, los ronderos obligaron realizar “planchas” y “ranas” como escarmiento. Los pobladores pidieron a las autoridades investigar este hecho, ya que de forma constante estarían ocurriendo similares casos en la vía Interoceánica