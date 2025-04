Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, expresó su rechazo a la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de ejecutar de manera anticipada la condena de 15 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Por ese motivo, anunció que presentó un hábeas corpus para anular la detención contra el expresidente.

“Lo que sí nos ha preocupado tremendamente es la decisión que me parece inconstitucional y arbitraria del colegiado de decidir que, con un adelanto de lectura de sentencia, sin tener la fundamentación completa, sin tener el documento escrito, disponga el cumplimiento de esa condena. El señor Humala está preso por esa razón”, declaró a RPP.

El letrado afirmó que las lectuuras previas de setencia no se pueden traducir en una ejecución de condena, lo cual también está contemplado hasta por el Tribunal Constitucional.

“Nos hemos visto obligados ayer de plantear un hábeas corpus planteando eso, no porque lo queramos, sino porque existen precedentes particularmente del Tribunal Constitucional que establecen con claridad que las lecturas previas de sentencia no pueden traducirse en una ejecución de la condena, porque no hay motivación plena, no hay documento escrito, y esos son los requisitos básicos que la Constitución establece para afectar algo tan elemental como es la libertad”, sostuvo.

La defensa legal de Ollanta Humala señaló que presentó un recurso de hábeas corpus ayer 16 de abril, por lo que ahora el juez constitucional tiene dos caminos a seguir.

“O va al penal y le toma el dicho del señor Humala para ratificar lo que hemos expresado o de plano decide el fondo, es decir, dispone la nulidad de ese extremo de la resolución judicial que no tiene número, que es etérea y, por tanto, obtiene su libertad hasta que el 29 (de abril) sea convocado nuevamente, conozcamos el fondo del tema y nuevamente habrá que discutir el fondo”, resaltó.