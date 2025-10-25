Durante un operativo conjunto contra el lavado de activos, desarrollado por los policías, Aduanas, Migraciones, Ministerio Público y otras instituciones, se detuvo a dos personas que transportaban 220 mil soles, sin justificación legal.

El operativo se ejecutó en el kilómetro 234+420 de la carretera Arequipa-Juliaca, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa.

Durante la fiscalización de vehículos que circulaban por la zona, se intervino un vehículo minivan, donde con apoyo de un can detector, se identificó a dos pasajeros que transportaban grandes cantidades de dinero en efectivo oculto entre sus pertenencias.

Los intervenidos son: Inocencio Q.S (58) y Eugenia A. Ch. (38), quienes transportaban paquetes de billetes de 100 soles. Ambas personas fueron detenidas y conducidas a la Comisaría Rural de Cabanillas. Por disposición de la fiscal, Danny Amezquita Bedoya, se realizó el conteo total del dinero en las instalaciones de Aduanas de Puno, obteniéndose como resultado 220 mil soles.

Los detenidos y el dinero incautado fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada de Lavado de Activos de Juliaca para continuar con las diligencias de ley. Según las autoridades, el transporte de grandes cantidades de dinero sin sustento legal constituye un delito grave vinculado al narcotráfico y actividades ilícitas.