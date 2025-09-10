El director del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, Zenón Iquiapaza Vargas, denunció una presunta irregularidad en la emisión de un certificado de defunción por parte del Instituto de Medicina Legal.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que el 7 de setiembre falleció un paciente que estaba internado en el nosocomio por accidente de tránsito, por lo que el médico de guardia ingresó al sistema para emitir el certificado de defunción, pero, sorpresivamente se percató que la referida persona ya estaba registrada como fallecida desde el 4 de setiembre.

“Se había emitido un certificado de defunción 4 días antes de su fallecimiento. Ese hecho ha generado molestia entre los familiares, quienes pensaron que nosotros hemos generado el problema, pero no era así”, sostuvo.

El funcionario informó que para superar el inconveniente tuvieron que anular el certificado emitido por Medicina Legal para posteriormente otorgar un documento válido. “No creo que sea la primera vez, se tiene que investigar”, añadió.

Iquiapaza Vargas calificó el hecho como una seria irregularidad que trasgrede los protocolos médicos y administrativos, además de generar confusión en los registros oficiales, por lo que exigió al Ministerio Público realizar una exhaustiva investigación.