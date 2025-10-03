Los policías de la sección especializada realizan una serie de diligencias para esclarecer las causas de la muerte de un hombre en el sector Pampa Molina, en el centro poblado Lunar de Oro, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

La mañana de este jueves, el cuerpo sin vida del presunto minero fue ubicado en el botadero de desmonte, causando consternación entre los pobladores.

Según indagaciones, el cuerpo inerte fue identificado como Ademir Noel Fuentes Yucra (39), quien estaba desaparecido desde el 11 de septiembre.

Elvis Fuentes, hermano del fallecido, refirió que un desconocido le llamó por teléfono, señalando que “me han comisionado para decirte que a tu hermano lo hemos botado detrás de la parroquia”.

Los policías llegaron a la escena y corroboraron sobre el hallazgo para luego comunicar a los policías de la unidad especializada de la ciudad de Juliaca para las diligencias e investigaciones que corresponde.

El cuerpo presenta signos de violencia en el cuello y en la parte posterior del cráneo, por lo que presumen que fue asesinado.

Tras las diligencias, el cuerpo inerte fue trasladado a la morgue de San Antonio de Putina para la necropsia de ley.

En los pobladores de Lugar de Oro y La Rinconada, en varias ocasiones, hallaron cuerpos inertes de similar forma, en la mayoría de los casos se trata de crímenes, por lo que exigen a las autoridades mayor seguridad.