El cuerpo sin vida de un hombre de 36 años de edad fue hallado este domingo en la intersección de los jirones Ayaviri y Cultura del distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Los serenos y policías confirmaron que el infortunado ciudadano estaba sin vida en la vía pública, por lo que iniciaron con el levantamiento del cadáver.

En medio de la diligencia llegó una mujer, quien identificó a la víctima como Guido Padilla Guillén (36). Tras protagonizar dramática escena, llamó por teléfono a los demás parientes, quienes rápidamente llegaron y cargaron el cadáver en una camioneta ante la atónita mirada de los policías que desarrollaban la diligencia.

Los familiares trasladaron el cadáver al hospital, pensando que aún estaba con vida. En el nosocomio los médicos ratificaron que el hombre yacía sin signos vitales. Estaba con un terno, por lo que presumen que asistió a una actividad social.

El infortunado ciudadano sería un comerciante de papa y deja en la orfandad a hijos menores de edad.