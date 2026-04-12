La fiscal de prevención del delito de Juliaca, Marifé Añasco, refirió que durante la fiscalización de las primeras horas de la jornada de votación se advirtió algunos incidentes como el hallazgo de propaganda electoral que fueron regadas en las inmediaciones de algunos centros de votación.

“En la mañana se encontró regados gran cantidad de mosquitos en favor de un partido político, por lo que se realizó con la limpieza correspondiente”, refirió la representante del Ministerio Público. Agregó que en la provincia de San Román se desplegó 48 fiscales para garantizar el desarrollo normal del acto electoral.

La fiscal posteriormente se constituyó a un inmueble, ubicado a pocos metros del local de RENIEC, donde se encontró gigantografía con propaganda de un candidato, que posteriormente fue retirado. Sostuvo que se va levantar el acta para posteriormente sancionar a los infractores.

INSTALAN MESAS

Según la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Puno, la primera mesa se instaló a las 5:17 de la mañana en el centro educativo San Juan del distrito de Huata. Se trata de la mesa Nro 074556.

Mientras que en la jurisdicción de la ODPE San Román la primera mesa de instaló en el local de votación de la institución educativa Villa, en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar. Antes de las 9 de la mañana se instaló 100% de las mesas de votación.

MÁS DE 900 MIL ELECTORES

Según las autoridades, en la región de Puno deben concurrir a sufragar un total de 963,489 ciudadanos, distribuidos en 110 distritos y 140 centros poblados, donde se han habilitado 463 locales de votación y 3,397 mesas de sufragio.

Para asegurar la transparencia y el orden del proceso, se cuenta con la participación activa de 30,573 miembros de mesa, quienes llegaron desde temprano a los locales de votación a cumplir con su deber ciudadano.

A nivel de jurisdicciones, la ODPE San Román destaca como el núcleo de mayor carga operativa con 324,000 electores en 114 locales. Le sigue en relevancia la ODPE Puno con 237,000 votantes. El alcance regional se completa con el trabajo estratégico de las sedes en Azángaro, Chucuito, Huancané y San Antonio de Putina.