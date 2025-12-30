Una pareja de esposos, que se desplazaban a bordo de una moto lineal, dejaron de existir luego de ser embestidos y arrastrados por un vehículo en la carretera Juliaca-Coata, a la altura del desvío Soraza.

El accidente ocurrió pasadas las 19 horas cuando los esposos: Celestino Grande Paucar (50) y su pareja Epifania Apaza Callata, quienes se transportaban a bordo de una moto lineal con dirección a su domicilio ubicado en el centro poblado de Isañura, fueron arrollados y arrastrados por varios metros por la camioneta rural Z8P-823.

Tras el impacto, ambos ocupantes del vehículo menor salieron despedidos sobre la vía, donde el hombre dejó de existir en forma instantánea, mientras su pareja fue trasladada de emergencia hasta el servicio de emergencia hasta el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, pero lamentablemente dejó de existir debido a las graves lesiones.

Los policías llegaron al lugar para realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos, además de iniciar las investigaciones para determinar las causas de este terrible accidente de tránsito. Los parientes exigen drástica sanción para el conductor causante de la tragedia.