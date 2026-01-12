Familiares, amigos y compañeros de estudios exigieron justicia durante el sepelio de Yeison Olivera Flores, joven universitario de 20 años, quien fue asesinado en la ciudad de Puno en un caso que es investigado por las autoridades policiales.

La víctima era estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), donde cursaba la carrera de Biología. Sus compañeros participaron en las protestas tras conocerse que el joven murió luego de ser apuñalado en una habitación alquilada en la capital de la región.

Investigación policial en curso

De acuerdo con las diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú, el crimen se habría producido durante una discusión con su enamorada, identificada como Danitza Pilco Laura (20), también estudiante de la misma casa superior de estudios. La joven permanece detenida de manera preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

Durante el sepelio, la madre del joven expresó su dolor y exigió justicia.

“¿Por qué me lo mataron?, es mi único hijo, pido justicia”, manifestó entre lágrimas ante los asistentes.

Denuncian presuntos antecedentes de violencia

Compañeros de estudios de Yeison Olivera Flores señalaron que el joven habría llegado en al menos dos ocasiones con moretones visibles a las aulas universitarias, presuntamente tras discusiones con su pareja sentimental. Estos testimonios forman parte de los elementos que evalúan las autoridades.

Último adiós en Juliaca

Luego de la misa de cuerpo presente realizada en su vivienda del poblado Santa María de Ayabacas, en el distrito de San Miguel, el féretro fue trasladado hasta el Cementerio Gloria Eterna, en Juliaca, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

La presunta implicada es conocida además por haber participado como actriz en la película local Reynaldo Cutipa, hecho que también es mencionado en el marco de la investigación.