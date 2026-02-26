Por: Feliciano Gutiérrez

El médico serumista Héctor Herberht Apaza Cuentas (28) fue hallado sin vida en la zona denominado Kallapampa, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Sus familiares exigen una exhaustiva investigación para determinar las causas de la muerte.

Según las indagaciones , el profesional desde hace 10 meses cumplía el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en el establecimiento de salud del centro poblado La Rinconada. El 22 de febrero sus compañeros denunciaron en la comisaría la desaparición del joven.

Los policías informaron que el cuerpo inerte fue hallado la tarde del martes en posición cúbito dorsal con cuerpo y prendas cubierto de lodo. El fiscal de Ananea, Fredy Condori y los policías llegaron al lugar para el levantamiento del cadáver para luego trasladarlo a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley.

La madre de Apaza Cuentas y demás parientes, en la puerta de la morgue de Juliaca, exigieron a las autoridades realizar una exhaustiva investigación para determinar la causa de la muerte. Presumen que el infortunado habría concurrido a una actividad por carnavales junto a sus compañeros de trabajo, por ello, piden esclarecer el hecho.