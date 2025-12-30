Los familiares del niño de 8 años de nombre Ender A.A (08), quien falleció luego de ser arrollado y arrastrado por más de 6 cuadras por una camioneta; anunciaron que no habrá sepelio hasta que los culpables asuman sus responsabilidades.

Este hecho que causó indignación de la población, ocurrió el lunes en la avenida Julio C. Tello y el jirón José María Arguedas de la ciudad de Juliaca, en circunstancias el vehículo de placa AAV-011, conducido por Luis David Fernández Lima, arrolló a la motocicleta conducido por Óscar Aquino Vilca quien llevaba a sus dos hijos.

Lo que conmovió a la población es la actitud del chofer de la camioneta, quien estaba bajo efectos del alcohol, arrastró al menor de nombre Ender por más de 6 cuadras, causando terribles lesiones hasta provocarle la muerte.

El padre de familia Aquino Vilca y su hija de 3 años pasaron la noche en los pasillos del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. La pareja y madre, respectivamente, de los heridos, pidió justicia y apoyo económico para la recuperación de los lesionados y el entierro de su hijo.

Otros parientes realizan el velatorio del pequeño cuerpo en su vivienda, cerca al terminal San Francisco del distrito de San Miguel, donde dijeron que por el momento no habrá sepelio hasta que los culpables asuman su responsabilidad. “Mi nieto murió de manera más cruel, los culpables tienen que asumir su culpa, pedimos justicia”, dijo su abuela.

En las últimas horas se reveló otro dato sobre los antecedentes del chofer de la camioneta. En el 2018 fue atado a un poste luego de ser acusado de intentar robar un mototaxi en Juliaca.