Este sábado 31 de enero inició la Festividad de la Virgen de la Candelaria con el concurso de danzas autóctonas y originarias teniendo como escenario el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y las calles de la ciudad de Puno.

El primer día de concurso participan 73 conjuntos de danzas provenientes de las diferentes provincias y distritos de la región de Puno. Otras 70 agrupaciones autóctonas concursarán el domingo 1 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria.

Los conjuntos folclóricos, con anticipación, se prepararon para participar de esta nueva edición de la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Luego de participar en el estadio, miles de danzarines recorren las diferentes calles, haciendo deleitar al público, entre ellos turistas nacionales y extranjeros.