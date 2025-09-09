La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en coordinación con la Policía Nacional, realizó el allanamiento de un inmueble ubicado en el centro poblado La Victoria en el distrito de San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia.

El Ministerio Público informó que en la vivienda, que pertenecería al investigado Enrique Aquise C., se encontró gran cantidad de alcaloide de cocaína, además del dinero en efectivo que asciende a 45,600 dólares y 52,000 mil soles.

Asimismo, en esta diligencia se detuvo a Rosmeri Huisa (quien sería pareja de Enrique Aquise), Jhon Larico T. y Juan Villasante Ch., quienes presuntamente son parientes que se dedicarían al acopio y comercialización de sustancias ilícitas en grandes cantidades.

Recordaron que en el mes de abril de 2025, se efectuó un operativo conjunto en el centro poblado La Victoria, interviniendo a Enrique Aquise y se realizó la verificación de un vehículo de placa de rodaje A9N-945 de propiedad del investigado.

Sin embargo, esa fecha, un grupo de pobladores generaron inconvenientes, provocando que el imputado sea dejado libre, quien actualmente se encuentra no habido.